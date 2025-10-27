“Dios cumple”: Dani Alves ahora es predicador evangélico

Tras ser absuelto por abuso sexual en España, Dani Alves ha dado un giro radical a su vida. Un video difundido en redes sociales muestra al exlateral del Barcelona y de la selección brasileña compartiendo un mensaje religioso en el que afirma haber hecho “un pacto con Dios”.

Durante su discurso, Alves pronuncia una frase que se ha vuelto viral entre los usuarios:

“Lo que Dios promete es lo que Dios cumple”. En las grabaciones se lo ve con una actitud serena y entregada a su nueva fe, centrando su mensaje en la importancia de la palabra divina y la transformación espiritual.

A principios de octubre, el futbolista recibió la llegada de su primer hijo junto a Joana Sanz. Según medios españoles, el bebé nació en Barcelona y la pareja se trasladó con él a su casa en Esplugues de Llobregat. Sin embargo, Sanz expresó su molestia por la filtración de la noticia antes de su confirmación oficial.

Lejos del foco mediático, Alves mantiene sus redes sociales dedicadas a su nueva vida cristiana. En su biografía se describe como “Discípulo de Cristo Jesús” y sus publicaciones incluyen capítulos y versículos de la Biblia. En una de sus últimas fotografías, aparece con traje azul junto a una cita del libro de los Corintios:

“Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo”.

Por su parte, Joana Sanz continúa enfocada en su faceta empresarial, gestionando una cadena de açai llamada Twins, con locales en Tenerife, Mallorca y Barcelona.

