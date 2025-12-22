Luego de varias horas de reunión entre los representantes del sector de trufis y minibuses y autoridades nacionales y municipales se logró llegar a un acuerdo que permite el normal funcionamiento de sus unidades desde este lunes, aplicando una nueva tarifa transitoria de Bs 3.

El alcalde Jhonny Fernández informó sobre el acuerdo.

Entre tanto, se conoció que el sector del transporte urbano cruceño se declaró en un cuarto intermedio mientras espera que se reanuden las negociaciones la mañana de este lunes.

En horas de la noche de este domingo 21 de diciembre, también se informó que, el gobierno y la gobernación llegaron a un acuerdo el sector del transporte interprovincial e intermunicipal, los cuales aseguran que volverán a brinda el servicio con el incremento del 30% en sus tarifas hasta el 31 de enero, mientras se analiza un nuevo estudio de costos.

Por su parte, los transportistas pidieron garantías necesarias para realizar su trabajo con total normalidad.

