¡Último minuto! Transporte suspende el paro anunciado para este lunes

La Confederación Nacional de Choferes de Bolivia anunció este domingo que suspende el paro de transporte previsto desde este lunes, tras llegar a acuerdos preliminares con el Gobierno.

Lucio Gómez, representante del sector, explicó que la decisión se tomó para garantizar el derecho al trabajo, sobre todo en el marco de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

"Hemos dicho claramente: no hay motivo para parar. Nuestros compañeros tienen derecho a trabajar; el paro se ha levantado", afirmó Gómez.

El representante señaló que, aunque la eliminación de la subvención al combustible afecta a varios sectores, se avanzará en mesas de diálogo con las autoridades para definir ajustes y acuerdos.

Asimismo, los transportistas iniciarán negociaciones con los municipios para determinar el costo de las tarifas del pasaje, buscando soluciones consensuadas que eviten conflictos futuros.

