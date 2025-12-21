TEMAS DE HOY:
Atraco a mano armada ACCIDENTE COCHABAMBA - ORURO

Nacionales

¡Último minuto! Transporte suspende el paro anunciado para este lunes

Tras una reunión con el Gobierno, los choferes levantaron la medida de protesta y el transporte público funcionará con normalidad mientras negocian la tarifa de los pasajes.

Silvia Sanchez

21/12/2025 23:48

La Paz, Bolivia

La Confederación Nacional de Choferes de Bolivia anunció este domingo que suspende el paro de transporte previsto desde este lunes, tras llegar a acuerdos preliminares con el Gobierno.

Lucio Gómez, representante del sector, explicó que la decisión se tomó para garantizar el derecho al trabajo, sobre todo en el marco de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

"Hemos dicho claramente: no hay motivo para parar. Nuestros compañeros tienen derecho a trabajar; el paro se ha levantado", afirmó Gómez.

El representante señaló que, aunque la eliminación de la subvención al combustible afecta a varios sectores, se avanzará en mesas de diálogo con las autoridades para definir ajustes y acuerdos.

Asimismo, los transportistas iniciarán negociaciones con los municipios para determinar el costo de las tarifas del pasaje, buscando soluciones consensuadas que eviten conflictos futuros.

 

