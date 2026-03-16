Aprehenden a la pareja de la mujer acusada de intentar quitar la vida a sus tres hijos en El Alto

La Policía Boliviana informó sobre la aprehensión de la pareja de la mujer que se encuentra prófuga tras presuntamente intentar acabar con la vida de sus tres hijos en la zona de Villa Adela, en El Alto.

El comandante regional de la Policía, Heriberto Valencia, señaló que el hombre fue aprehendido el pasado jueves y que existen indicios que lo vinculan con la principal sospechosa, por lo que no se descarta algún grado de complicidad en el caso.

Tras su audiencia de medidas cautelares realizada el fin de semana, la autoridad judicial determinó detención preventiva por seis meses mientras continúan las investigaciones.

El hecho

El caso se remonta al 7 de marzo, cuando, según la denuncia presentada por el padre de los menores, la mujer habría suministrado bebidas con veneno a sus tres hijos, de cuatro, cinco y 11 años.

Posteriormente, presuntamente les habría provocado cortes en las muñecas con un arma punzocortante, en un intento de quitarles la vida.

Niños se recuperan

Tras el hecho, los menores fueron trasladados de emergencia al Hospital del Norte, donde actualmente se encuentran en proceso de recuperación.

Mientras tanto, la principal sospechosa continúa prófuga y la Policía intensificó los operativos para dar con su paradero y esclarecer completamente el caso, investigado por el presunto delito de intento de infanticidio.

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