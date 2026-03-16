Investigan presunto feminicidio en el Plan 3000: mujer de 35 años murió tras una brutal golpiza

Un presunto hecho de feminicidio se encuentra en investigación tras registrarse un violento suceso en el barrio Rosa de Rodalí, en la zona del Plan 3000, sobre la ruta a Paurito, donde una mujer de 35 años perdió la vida.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho ocurrió aproximadamente a las 04:00 de la madrugada, cuando vecinos escucharon gritos y golpes provenientes de un domicilio. La situación generó alarma en el barrio, especialmente cuando dos menores de edad salieron a la calle pidiendo ayuda, lo que motivó a los vecinos a dar aviso inmediato a la Policía.

Según la información inicial, el principal sospechoso es el concubino de la víctima, quien habría propinado una brutal golpiza que le causó la muerte. El hombre fue trasladado a dependencias de la EPI-3 del Plan 3000, donde permanece en calidad de aprehendido mientras avanzan las investigaciones.

Al lugar acudieron efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), personal de Homicidios y representantes de la Defensoría de la Niñez, debido a que el hecho se registró en presencia de los dos hijos de la víctima, quienes ahora quedaron en situación de orfandad.

La fiscal asignada al caso, Yolanda Aguilera, señaló que preliminarmente se investiga el caso como presunto feminicidio.

“Hablamos de una persona, una mujer, cuyo concubino le habría propinado golpes, entonces hablamos de un presunto hecho de feminicidio”, manifestó la autoridad.

Aguilera explicó que durante la tarde se tomará la declaración del aprehendido y posteriormente se evaluarán otros elementos dentro de la investigación.

“Vamos a tomarle su declaración en horas de la tarde y posteriormente ya vamos a establecer otros elementos”, indicó.

La fiscal también señaló que la causa exacta de la muerte será determinada tras la autopsia y otras pericias.

“Estamos hablando de una persona que ha fallecido inicialmente, con los datos que tengo hasta el momento, que ha sido agredida físicamente por su concubino”, explicó.

Sobre la posibilidad de que el acusado se encontrara bajo efectos del alcohol, la fiscal indicó que ese aspecto aún debe ser confirmado dentro de las investigaciones.

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