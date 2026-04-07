Un trágico accidente de tránsito se registró la tarde de este lunes en la localidad de San Pablo de Huacareta, donde un bus de transporte público se estrelló contra una vivienda, dejando un saldo de dos personas fallecidas y varios heridos.

De acuerdo con reportes preliminares, el hecho ocurrió luego de que el conductor perdiera el control del vehículo, presuntamente a causa de una falla mecánica. El motorizado salió de la vía y terminó incrustado en el inmueble, provocando severos daños.

El impacto causó afectaciones importantes tanto en la estructura de la vivienda como en el propio vehículo, evidenciando la magnitud del siniestro.

Atención a los heridos

Las personas que resultaron heridas fueron auxiliadas por equipos de emergencia y trasladadas al centro de salud más cercano, donde permanecen bajo atención médica.

Fatal accidente en Chuquisaca: dos fallecidos tras choque de bus contra una casa. Foto RR.SS.

Investigación en curso

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y establecer posibles responsabilidades.

Este hecho vuelve a poner en evidencia la importancia del mantenimiento mecánico de los vehículos y el control en el transporte público, especialmente en rutas donde cualquier falla puede tener consecuencias fatales.

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