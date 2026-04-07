Persiste bloqueo en Portachuelo y obliga a desviar buses por la carretera antigua a Cochabamba

El municipio de Portachuelo mantiene este martes 7 de abril un bloqueo indefinido en la carretera nueva que conecta Santa Cruz con Cochabamba, obligando a las empresas de transporte a modificar sus operaciones y utilizar rutas alternas, mientras crece la tensión por el conflicto postelectoral.

La medida fue reactivada pasado el mediodía del lunes, luego de una pausa durante la Semana Santa, y se instaló en el tramo estratégico que une Portachuelo con Buena Vista, una vía clave para la conexión entre el oriente y el occidente del país.

Desde las terminales de buses, operadores confirmaron que los viajes hacia Cochabamba continúan, pero únicamente por la carretera antigua. “Estamos saliendo por la carretera antigua. Hay bloqueo en Portachuelo desde ayer”, explicó el encargado de venta de pasajes de una empresa de transporte.

El cambio de ruta no solo implica mayor tiempo de viaje, sino también un impacto económico. Los transportistas reportan baja demanda de pasajeros y pérdidas.

“No hay gente. La demanda está baja porque muchos consideran que es medio peligroso viajar”, señaló el operador, detallando que el costo del pasaje se mantiene en Bs 120.

Pese a la situación, no existe hasta el momento una instrucción formal por parte de Tránsito, por lo que las empresas han optado por tomar decisiones operativas propias para evitar el punto de bloqueo.

El origen de la protesta se enmarca en un escenario de creciente conflictividad tras las elecciones subnacionales. Sectores movilizados denuncian un supuesto fraude electoral y exigen la repetición de los comicios municipales, además de la renuncia de los vocales del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz.

Hasta ahora, las autoridades electorales no han emitido un pronunciamiento específico sobre el conflicto, mientras el bloqueo persiste y amenaza con intensificarse.

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