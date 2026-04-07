Orquídeas en troncos: la técnica natural que gana espacio en Santa Cruz

Las orquídeas, una de las flores más apreciadas por su belleza y elegancia, están encontrando una nueva forma de cultivo más natural y eficiente: el uso de troncos en lugar de macetas.

El experto en orquídeas, Antonio, explicó que esta técnica replica el entorno natural de estas plantas, ya que son epífitas, es decir, crecen sobre árboles. “Al colocarlas en troncos evitamos problemas como la pudrición de raíces y la falta de ventilación”, señaló.

El proceso consiste en retirar la planta de la maceta, limpiar las raíces secas con herramientas desinfectadas y fijarla firmemente al tronco. “Orquídea que se mueve es orquídea que se muere”, advirtió, destacando la importancia de que quede bien sujeta para facilitar su enraizamiento.

Entre los beneficios, se destaca una mayor resistencia y una floración más frecuente, que en el caso de variedades como las catleyas puede darse entre dos y tres veces al año. Eso sí, el riego debe ser constante, aproximadamente tres veces por semana, asegurando que la planta quede bien hidratada.

El especialista también recomendó ubicar las orquídeas en lugares con sombra moderada, evitando la exposición directa al sol, y priorizar árboles como palmeras, tajibos o espacios con buena ventilación.

Además de los cuidados, el sector recibe una noticia alentadora: Bolivia apunta a exportar orquídeas al mercado internacional. Según explicó Antonio, ya se iniciaron gestiones con autoridades para impulsar a los productores nacionales.

“Queremos convertir a Santa Cruz en una ciudad jardín, llena de estas flores que nos representan”, afirmó.

La tendencia no solo promueve una jardinería más sostenible, sino que también abre oportunidades económicas para el país, posicionando a las orquídeas bolivianas en el mundo.

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