¿No puedes capturar fotos en WhatsApp? Así puedes hacerlo

La aplicación de mensajería WhatsApp ha reforzado su política de privacidad y ahora impide tomar capturas de pantalla de las fotos de perfil, tanto en dispositivos Android como iOS. Al intentar hacerlo, los usuarios solo obtienen una pantalla en negro o un mensaje de advertencia.

Esta medida busca frenar problemas como la suplantación de identidad, fraudes y acoso digital, cada vez más frecuentes en la plataforma. La restricción se aplica a todos los perfiles, incluso a contactos que no están guardados en la agenda.

Pese a ello, algunos usuarios han encontrado formas alternativas para obtener estas imágenes.

Algunos trucos

Uno de los métodos más utilizados es acceder a WhatsApp Web desde una computadora, donde es posible abrir la foto de perfil y realizar la captura sin restricciones.

Otra opción es tomar una captura sin ampliar la imagen, es decir, desde la vista previa del perfil, y luego recortarla con una herramienta de edición, aunque con menor calidad.

También existe la posibilidad de grabar la pantalla mientras se visualiza la foto y posteriormente extraer una imagen del video, siempre que el dispositivo lo permita.

Estas alternativas surgen mientras la plataforma continúa implementando funciones para proteger la información personal, como el cifrado de extremo a extremo y nuevas opciones de privacidad. El objetivo es claro: evitar el uso indebido de fotos de perfil y reforzar la seguridad de los usuarios en el entorno digital.

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