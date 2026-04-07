¿Por qué es peligroso automedicarse? Estas son las advertencias de un profesional

El médico general, Eduardo Quintela, alertó sobre los riesgos de la automedicación, una práctica frecuente en la población que puede derivar en complicaciones graves si no se realiza bajo supervisión médica.

“El principal problema es que las personas no conocen el medicamento ni la enfermedad que están tratando”, explicó el profesional, enfatizando que no se debería consumir fármacos sin un diagnóstico previo.

Si bien recomendó contar en casa con medicamentos básicos como antigripales o paracetamol para aliviar síntomas leves, advirtió que el uso de antibióticos sin receta representa uno de los mayores riesgos.

“Muchas personas con dolor de garganta compran amoxicilina, cuando la mayoría de estas infecciones son virales y no requieren antibióticos”, señaló.

Resistencia a antibióticos y complicaciones

Uno de los efectos más preocupantes es la resistencia bacteriana, generada por el uso inadecuado de antibióticos. Esto provoca que, cuando realmente se necesiten, los medicamentos ya no sean efectivos, obligando a recurrir a tratamientos más costosos.

Además, el abuso de medicamentos comunes también puede causar daños severos:

Paracetamol en exceso : puede provocar daño hepático

Antiinflamatorios : pueden afectar los riñones y causar gastritis

Uso en niños sin control: puede derivar en vómitos y dolor abdominal

El especialista también advirtió sobre el uso indiscriminado de inyecciones como corticoides (ej. dexametasona), especialmente peligrosos en pacientes con diabetes o hipertensión, ya que pueden agravar estas condiciones.

Otro riesgo es que la automedicación puede ocultar enfermedades graves. “Un dolor abdominal tratado solo con analgésicos puede terminar siendo una apendicitis o incluso una peritonitis”, explicó Quintela.

El médico insistió en que lo más importante es acudir a consulta médica antes de iniciar cualquier tratamiento, especialmente en niños, donde las dosis deben calcularse según el peso.

Asimismo, se abrió el debate sobre la necesidad de regular la venta de medicamentos en farmacias, para evitar el acceso indiscriminado a fármacos que requieren control profesional.

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