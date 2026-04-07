TEMAS DE HOY:
El Mapaya Balacera en Paurito robo

20ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Libertadores y Sudamericana: cuándo juegan Bolívar, Always, Blooming e Independiente

Los cuatro representantes bolivianos arrancan su camino en Libertadores y Sudamericana. Revisa los días, horarios y escenarios de cada partido.

Silvia Sanchez

07/04/2026 9:17

Así se jugarán los partidos de Bolivia en Libertadores y Sudamericana. Foto Club Blooming.
Mundo

Escuchar esta nota

La espera terminó. Esta semana, el fútbol boliviano vuelve al plano internacional con la participación de Bolívar, Always Ready, Blooming e Independiente Petrolero, que debutan entre martes y miércoles en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Serán dos jornadas intensas, con partidos clave ante rivales de jerarquía. Aquí te dejamos la agenda completa para que no te pierdas ningún minuto.

MARTES: arranca la ilusión boliviana

La acción comenzará con tres equipos nacionales en cancha:

  • 18:00 | Independiente Petrolero vs Racing
    Estadio Olímpico Patria (Sucre) – Copa Sudamericana

  • 18:00 | Independiente Rivadavia vs Bolívar
    Estadio Malvinas Argentinas (Mendoza) – Copa Libertadores

  • 20:00 | Always Ready vs Liga de Quito
    Estadio Municipal de El Alto – Copa Libertadores

El martes será una jornada clave, con partidos en simultáneo y el debut de tres representantes nacionales que buscarán empezar sumando.

MIÉRCOLES: turno de Blooming

  • 20:30 | Blooming vs River Plate
    Estadio Ramón Tahuichi Aguilera (Santa Cruz) – Copa Sudamericana

El conjunto cruceño cerrará la participación boliviana de la semana enfrentando a uno de los rivales más exigentes del continente.

Expectativa total

Los cuatro equipos bolivianos inician la fase de grupos con el desafío de hacerse fuertes, tanto de local como de visitante.

Bolívar buscará romper su historial adverso en Argentina, Always Ready apostará a la altura de El Alto, Independiente Petrolero quiere hacer historia en su debut sudamericano y Blooming intentará dar el golpe ante un gigante.

La mesa está servida. Solo queda que ruede el balón.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD