La espera terminó. Esta semana, el fútbol boliviano vuelve al plano internacional con la participación de Bolívar, Always Ready, Blooming e Independiente Petrolero, que debutan entre martes y miércoles en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Serán dos jornadas intensas, con partidos clave ante rivales de jerarquía. Aquí te dejamos la agenda completa para que no te pierdas ningún minuto.

MARTES: arranca la ilusión boliviana

La acción comenzará con tres equipos nacionales en cancha:

18:00 | Independiente Petrolero vs Racing

Estadio Olímpico Patria (Sucre) – Copa Sudamericana

18:00 | Independiente Rivadavia vs Bolívar

Estadio Malvinas Argentinas (Mendoza) – Copa Libertadores

20:00 | Always Ready vs Liga de Quito

Estadio Municipal de El Alto – Copa Libertadores

El martes será una jornada clave, con partidos en simultáneo y el debut de tres representantes nacionales que buscarán empezar sumando.

MIÉRCOLES: turno de Blooming

20:30 | Blooming vs River Plate

Estadio Ramón Tahuichi Aguilera (Santa Cruz) – Copa Sudamericana

El conjunto cruceño cerrará la participación boliviana de la semana enfrentando a uno de los rivales más exigentes del continente.

Expectativa total

Los cuatro equipos bolivianos inician la fase de grupos con el desafío de hacerse fuertes, tanto de local como de visitante.

Bolívar buscará romper su historial adverso en Argentina, Always Ready apostará a la altura de El Alto, Independiente Petrolero quiere hacer historia en su debut sudamericano y Blooming intentará dar el golpe ante un gigante.

La mesa está servida. Solo queda que ruede el balón.

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