Operativo contra la trata en Yacuiba: rescatan a menores que intentaban viajar solos

La Fiscalía Departamental de Tarija encabezó un operativo conjunto en la terminal de buses de Yacuiba, en coordinación con la Policía Boliviana y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, con el objetivo de prevenir casos de trata y tráfico de personas.

Durante los controles, se detectó a dos menores de edad que intentaban viajar solos con destino a Santa Cruz, situación que activó las alertas de las autoridades.

El fiscal departamental, José Ernesto Mogro Palacios, informó que ambos fueron retenidos de manera preventiva para resguardar su integridad y verificar su situación legal.

Acción preventiva y protección

Tras la intervención, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes para garantizar el bienestar de los menores, en coordinación con las instituciones encargadas de su protección.

Este tipo de acciones busca evitar que niños y adolescentes sean expuestos a riesgos como la trata y el tráfico de personas, especialmente en zonas fronterizas donde el control es clave.

Controles que salvan vidas

Las autoridades destacaron que estos operativos cumplen una doble función:

Prevenir posibles delitos vinculados a la trata de personas

Fortalecer los controles en terminales y rutas de viaje

Además, recalcaron la importancia de verificar la documentación y autorización cuando menores se trasladan, para evitar situaciones de vulnerabilidad.

Desde la Fiscalía se reafirmó el compromiso de continuar con estos operativos interinstitucionales de manera permanente, priorizando la seguridad de la población y la protección de los sectores más vulnerables.

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