“Hijo, vuelve a casa”: buscan a menor desaparecido en Cochabamba

La familia de Santiago Matías Arroyo Nieto vive momentos de angustia tras la desaparición del menor, quien fue visto por última vez el pasado 1 de abril en la ciudad de Cochabamba.

Según el relato de su padre, ese día acudió como de costumbre a recogerlo de la piscina; sin embargo, desde ese momento no volvió a tener noticias de su hijo.

“Pasé a recogerle, como siempre, pero desde ese momento no sé nada de él. Estamos consternados porque no aparece”, expresó.

El progenitor explicó que días antes habían tenido una entrevista en el colegio por las calificaciones del menor. “Le llamé la atención, pero no fue una discusión, no era para que decida irse de la casa”, aclaró.

Desde su desaparición, la familia ha intensificado la búsqueda. Han acudido al establecimiento educativo, contactado a sus amigos, padres de familia y familiares, pero hasta ahora no hay pistas sobre su paradero. “Me he movilizado todo lo que he podido, pero solicito ayuda”, señaló.

En medio de la desesperación, el padre envió un mensaje directo a su hijo: “Santiago, te queremos, te amamos. Estamos tristes, hijito, vuelve a casa. Todo se va a solucionar”.

La familia pidió a la población cualquier información que ayude a dar con el paradero del menor. Los números de contacto habilitados son 75930020 y 75480990.

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