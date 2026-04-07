¡Se hicieron las dormidas! El tierno plan de dos bebés que conquistó las redes sociales

Un momento tan simple como adorable se convirtió en fenómeno viral. Dos pequeñas hermanitas fueron captadas por una cámara de seguridad mientras protagonizaban una escena que ha derretido a miles en redes sociales.

En las imágenes, grabadas en plena noche, se observa a las niñas despiertas dentro de sus cunas. Lejos de dormir, ambas están de pie, jugando y acercándose para compartir un momento de complicidad en la oscuridad.

Sin embargo, todo cambia en cuestión de segundos. Al escuchar los pasos de su madre acercándose a la habitación, las pequeñas se miran entre sí y reaccionan de inmediato.

Como si hubieran ensayado la escena, ambas se lanzan rápidamente a sus camas, se recuestan y cierran los ojos, fingiendo estar profundamente dormidas para no ser descubiertas.

El timing y la coordinación sorprendieron a los usuarios, quienes no tardaron en viralizar el video y llenarlo de comentarios llenos de humor y ternura.

La escena no solo provocó risas, sino que también despertó recuerdos en muchos, quienes destacaron la complicidad única que suele existir entre hermanos desde edades muy tempranas.

Una travesura inocente que, sin quererlo, terminó conquistando internet.

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