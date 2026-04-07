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¡Pensó que lo asaltaban! La insólita reacción de un cliente cuando le apoyaron un trapeador

Un insólito malentendido en un local comercial desató risas en redes sociales tras la inesperada reacción de un cliente.

Silvia Sanchez

07/04/2026 10:45

Video viral: le apoyan un trapeador y creyó que era un robo. Imagen captura de video.
Mundo

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Una escena tan inesperada como divertida se volvió viral en redes sociales y desató una ola de comentarios.

En el video, grabado en un local comercial, se observa a un trabajador de limpieza que, mientras realizaba sus tareas, apoya accidentalmente el palo del trapeador en la espalda de un cliente.

La reacción no tardó en llegar: el hombre, sorprendido, levanta las manos de inmediato, convencido de que estaba siendo víctima de un asalto.

El momento, cargado de confusión y humor, generó risas entre los usuarios, quienes no tardaron en compartir el clip y comentar la curiosa escena.

Muchos destacaron lo creíble de la reacción, mientras otros tomaron el episodio con humor, convirtiéndolo rápidamente en un contenido viral.

Una simple coincidencia que terminó transformándose en uno de esos videos que demuestran que, a veces, la realidad puede ser más graciosa que la ficción.

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