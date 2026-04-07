Una escena tan inesperada como divertida se volvió viral en redes sociales y desató una ola de comentarios.

En el video, grabado en un local comercial, se observa a un trabajador de limpieza que, mientras realizaba sus tareas, apoya accidentalmente el palo del trapeador en la espalda de un cliente.

La reacción no tardó en llegar: el hombre, sorprendido, levanta las manos de inmediato, convencido de que estaba siendo víctima de un asalto.

El momento, cargado de confusión y humor, generó risas entre los usuarios, quienes no tardaron en compartir el clip y comentar la curiosa escena.

Muchos destacaron lo creíble de la reacción, mientras otros tomaron el episodio con humor, convirtiéndolo rápidamente en un contenido viral.

Una simple coincidencia que terminó transformándose en uno de esos videos que demuestran que, a veces, la realidad puede ser más graciosa que la ficción.

Mira la programación en Red Uno Play