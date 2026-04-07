Madre enfrenta proceso judicial por intento de daño a su hijo y evita prisión: ¿qué pasó?

Un caso que ha generado conmoción e indignación en Estados Unidos reabre el debate sobre los límites de la justicia penal. Una joven madre de 20 años evitó la cárcel pese a haber intentado contratar a un sicario para asesinar a su hijo de tres años.

La protagonista del caso es Jazmin Paez, quien realizó una solicitud a través del sitio web RentAHitman.com, pidiendo que el crimen se ejecutara “antes de que termine la semana”.

Aunque el portal funciona como una parodia, el caso encendió las alarmas debido a la precisión de los datos entregados: la mujer proporcionó fotografías del menor y detalles exactos sobre su ubicación. Esto llevó a que la solicitud fuera considerada creíble y reportada a las autoridades.

Un caso que pasó de lo virtual a lo judicial

El creador del sitio, Robert Innes, explicó que recibe cientos de mensajes similares, pero que este caso destacó por la información verificable incluida. Esa alerta permitió activar una investigación formal.

La detención de Paez se produjo en julio de 2023. Posteriormente, se declaró culpable de varios cargos, entre ellos instigación al asesinato, uso ilegal de comunicaciones y manipulación de pruebas.

¿Por qué no irá a prisión?

A pesar de enfrentar hasta 40 años de cárcel, la Fiscalía ofreció un acuerdo que evitó una condena efectiva. El tribunal dictó una suspensión del fallo, lo que significa que no tendrá antecedentes penales si cumple estrictamente las condiciones impuestas.

La sentencia incluye:

2 años de control comunitario

12 años de libertad condicional

Terapia conductual obligatoria

Prohibición de contacto con el menor hasta 2040

Uno de los factores clave en la decisión fue el diagnóstico de esquizofrenia, que la propia acusada declaró durante el proceso. Esto llevó a priorizar un enfoque terapéutico por encima de una pena de prisión.

Protección del menor

Otro elemento determinante es que los derechos parentales de Paez ya habían sido revocados. El niño fue adoptado por su abuela, lo que garantiza su seguridad en un entorno familiar distinto.

Debate abierto

El caso ha generado un fuerte debate. Mientras algunos consideran que la decisión judicial apuesta por la rehabilitación y toma en cuenta la salud mental, otros cuestionan que un hecho de tal gravedad no haya derivado en una sanción más severa.

Por ahora, el futuro de la joven dependerá del cumplimiento de las condiciones impuestas. Cualquier incumplimiento podría reactivar el proceso penal y llevarla a prisión.

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