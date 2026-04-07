Kheyla tiene 8 meses y necesita ayuda para seguir luchando por su vida

Una historia que conmueve y llama a la solidaridad de la población. Kheyla Zoe Vélez Arzuri, una bebé de apenas ocho meses de nacida, lucha por su vida internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UCI) del Hospital de Niños en la ciudad de Santa Cruz.

Su abuela, visiblemente afectada, relató el duro proceso que atraviesan desde hace más de dos meses, cuando la bebé presentó un resfrío que rápidamente se complicó. “Fueron solo dos días de resfrío, pero al tercer día ya no podía respirar. Tuvieron que intubarla de emergencia”, contó.

Debido a la gravedad de su estado, Kheyla fue sometida a una traqueostomía para poder respirar, lo que implica cuidados permanentes y elevados costos médicos. “Mi nieta está mal, está con la tráquea, luchando día a día. Yo solo quiero verla bien y voy a hacer todo lo posible por ella”, expresó.

La abuela explicó que ella es quien asume todos los gastos, mientras su hija —madre de la bebé— continúa con sus estudios universitarios. “Soy yo la que gasta en todo: la leche, los pañales, los medicamentos. Hay días que se mejora, pero también hay días que vuelve a recaer”, señaló.

Los costos son constantes y elevados. Según detalló, cada dos días deben invertir entre 400 y 500 bolivianos en medicamentos, principalmente antibióticos que muchas veces no están disponibles en el hospital.

“Ayer nos pidieron uno que cuesta 250 bolivianos y tuvimos que comprarlo porque aquí no había”, añadió.

Además, la familia atraviesa esta situación sin el apoyo del padre de la menor, por lo que también solicitan la ayuda de algún abogado que pueda orientarlos para iniciar acciones legales.

Actualmente, las necesidades más urgentes son pañales, leche y medicamentos para continuar con el tratamiento de la bebé.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 69042124 o acudir directamente al Hospital de Niños, donde la pequeña permanece internada en UCI, cama 3.

“Les pido de corazón que me ayuden, aunque sea con un granito de arena. Yo solo quiero ver sana a mi nieta”, finalizó la abuela, apelando a la solidaridad de la población.

Mira la programación en Red Uno Play