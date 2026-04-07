¡Atención, conductores! Reportan varios puntos de bloqueo en diferentes rutas del país

Autoridades advierten sobre interrupciones en rutas estratégicas y piden a la población tomar previsiones para evitar contratiempos.
07/04/2026 10:00
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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, reportó múltiples puntos de bloqueo en la Red Vial Fundamental en distintos departamentos del país.
De acuerdo con el informe oficial, estas medidas responden a demandas sociales ajenas a la institución y están afectando la circulación en tramos clave para el transporte interdepartamental.
¿Qué implica esta situación?
Los bloqueos generan:
Interrupciones temporales del tránsito
Retrasos en viajes interdepartamentales
Dificultades para el transporte de pasajeros y carga
Además, el panorama puede cambiar rápidamente, por lo que una ruta habilitada puede quedar bloqueada en cuestión de horas.
Recomendaciones para los usuarios
Ante este escenario, las autoridades recomiendan:
Evitar transitar por los sectores bloqueados
Verificar el estado de las rutas antes de salir
Planificar rutas alternas
Mantenerse informado a través de canales oficiales
La prioridad, recalcan, es la seguridad de los viajeros.
Puntos de bloqueo identificados
Villa Montes – Palo Marcado – Hito BR 94
Sector Ibibobo
Oruro – Ancaravi – Pisiga
Villa Challacollo (Corque)
Cruce Curahuara de Carangas – Oruro – Caihuasi
La Joya, Los Pinos, rotonda Capachos, Omsa
Oruro – Challapata / Machamarquita – Llallagua
Av. 24 de Junio, Realenga, Poopó, peaje Challapata
Caracollo – Confital (ruta a Cochabamba)
Rotonda San Andrés
Montero – Yapacaní
Ingreso a Portachuelo (Surtidor San Silvestre)
Potosí – Challapata – Condo K
Cuatro puntos de bloqueo (segunda jornada)
Chacala – Puente Villa
Aproximadamente cinco puntos de bloqueo
Canales oficiales de consulta
WhatsApp: 71219232
Recomendaciones antes de viajar
Si tienes un viaje programado, no salgas sin verificar el estado actualizado de las carreteras. La información en tiempo real puede evitarte largas esperas o quedar varado en ruta.
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