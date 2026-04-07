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Nacionales

¡Atención, conductores! Reportan varios puntos de bloqueo en diferentes rutas del país

Autoridades advierten sobre interrupciones en rutas estratégicas y piden a la población tomar previsiones para evitar contratiempos.

Silvia Sanchez

07/04/2026 10:00

ABC reporta cortes por bloqueos en cinco departamentos. Foto archivo ABC.
Bolivia

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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, reportó múltiples puntos de bloqueo en la Red Vial Fundamental en distintos departamentos del país.

De acuerdo con el informe oficial, estas medidas responden a demandas sociales ajenas a la institución y están afectando la circulación en tramos clave para el transporte interdepartamental.

¿Qué implica esta situación?

Los bloqueos generan:

  • Interrupciones temporales del tránsito

  • Retrasos en viajes interdepartamentales

  • Dificultades para el transporte de pasajeros y carga

Además, el panorama puede cambiar rápidamente, por lo que una ruta habilitada puede quedar bloqueada en cuestión de horas.

Recomendaciones para los usuarios

Ante este escenario, las autoridades recomiendan:

  • Evitar transitar por los sectores bloqueados

  • Verificar el estado de las rutas antes de salir

  • Planificar rutas alternas

  • Mantenerse informado a través de canales oficiales

La prioridad, recalcan, es la seguridad de los viajeros.

Puntos de bloqueo identificados

Tarija

  • Villa Montes – Palo Marcado – Hito BR 94
    Sector Ibibobo

Oruro

  • Oruro – Ancaravi – Pisiga
    Villa Challacollo (Corque)

  • Cruce Curahuara de Carangas – Oruro – Caihuasi
    La Joya, Los Pinos, rotonda Capachos, Omsa

  • Oruro – Challapata / Machamarquita – Llallagua
    Av. 24 de Junio, Realenga, Poopó, peaje Challapata

  • Caracollo – Confital (ruta a Cochabamba)
    Rotonda San Andrés

Santa Cruz

  • Montero – Yapacaní
    Ingreso a Portachuelo (Surtidor San Silvestre)

Potosí

  • Potosí – Challapata – Condo K
    Cuatro puntos de bloqueo (segunda jornada)

La Paz (Yungas)

  • Chacala – Puente Villa
    Aproximadamente cinco puntos de bloqueo

Canales oficiales de consulta

Recomendaciones antes de viajar

Si tienes un viaje programado, no salgas sin verificar el estado actualizado de las carreteras. La información en tiempo real puede evitarte largas esperas o quedar varado en ruta.

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