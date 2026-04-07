¡Atención, conductores! Reportan varios puntos de bloqueo en diferentes rutas del país

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, reportó múltiples puntos de bloqueo en la Red Vial Fundamental en distintos departamentos del país.

De acuerdo con el informe oficial, estas medidas responden a demandas sociales ajenas a la institución y están afectando la circulación en tramos clave para el transporte interdepartamental.

¿Qué implica esta situación?

Los bloqueos generan:

Interrupciones temporales del tránsito

Retrasos en viajes interdepartamentales

Dificultades para el transporte de pasajeros y carga

Además, el panorama puede cambiar rápidamente, por lo que una ruta habilitada puede quedar bloqueada en cuestión de horas.

Recomendaciones para los usuarios

Ante este escenario, las autoridades recomiendan:

Evitar transitar por los sectores bloqueados

Verificar el estado de las rutas antes de salir

Planificar rutas alternas

Mantenerse informado a través de canales oficiales

La prioridad, recalcan, es la seguridad de los viajeros.

Puntos de bloqueo identificados

Tarija

Villa Montes – Palo Marcado – Hito BR 94

Sector Ibibobo

Oruro

Oruro – Ancaravi – Pisiga

Villa Challacollo (Corque)

Cruce Curahuara de Carangas – Oruro – Caihuasi

La Joya, Los Pinos, rotonda Capachos, Omsa

Oruro – Challapata / Machamarquita – Llallagua

Av. 24 de Junio, Realenga, Poopó, peaje Challapata

Caracollo – Confital (ruta a Cochabamba)

Rotonda San Andrés

Santa Cruz

Montero – Yapacaní

Ingreso a Portachuelo (Surtidor San Silvestre)

Potosí

Potosí – Challapata – Condo K

Cuatro puntos de bloqueo (segunda jornada)

La Paz (Yungas)

Chacala – Puente Villa

Aproximadamente cinco puntos de bloqueo

Canales oficiales de consulta

Recomendaciones antes de viajar

Si tienes un viaje programado, no salgas sin verificar el estado actualizado de las carreteras. La información en tiempo real puede evitarte largas esperas o quedar varado en ruta.

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