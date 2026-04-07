Se retoma el diálogo: transportistas y Gobierno vuelven a negociar en Oruro

El diálogo entre el sector del transporte y el Gobierno nacional se reactiva este martes en la ciudad de Oruro, en un nuevo intento por encontrar soluciones al conflicto que mantiene bloqueadas varias rutas del país.

La reunión se llevará a cabo en instalaciones de YPFB en la zona norte, y contará con la participación del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, junto a dirigentes del transporte.

Segundo día de bloqueos y alta presión

El encuentro se produce en medio del segundo día de bloqueos impulsados por transportistas en Oruro. Según la Administradora Boliviana de Carreteras, hasta la mañana se registraban al menos 15 puntos de interrupción vial en el departamento.

Las medidas de presión afectan no solo la circulación local, sino también el transporte interdepartamental. Desde La Paz, por ejemplo, las salidas de buses permanecen suspendidas, con excepción de rutas específicas.

El conflicto: combustible y abastecimiento

La protesta fue iniciada por la Federación Departamental de Transporte de Oruro, que exige:

Mejor calidad del combustible

Abastecimiento del 100 % de gasolina en surtidores

Dirigentes del sector aseguran que la escasez genera largas filas y afecta directamente la operatividad del transporte público.

El lunes ya se había instalado una mesa de diálogo, pero no se lograron acuerdos. Por ello, las movilizaciones continúan mientras ambas partes vuelven a sentarse a negociar.

La reunión de este martes es vista como clave para destrabar el conflicto y avanzar hacia una solución que permita levantar los bloqueos.

Bloqueos y afectación nacional

Además de Oruro, se reportan otros puntos de conflicto:

Tarija: bloqueo en Villa Montes – Palo Marcado (sector Ibibobo)

Santa Cruz: corte en la ruta Guabirá – Portachuelo

Sin embargo, el foco principal se mantiene en Oruro, donde se concentra la mayor cantidad de interrupciones viales.

Expectativa en la población

Mientras se desarrolla el encuentro, crece la expectativa entre transportistas, autoridades y ciudadanos, que esperan un acuerdo que permita normalizar la circulación y reactivar los viajes en el país.

Por ahora, el resultado de esta nueva reunión será determinante para definir si continúan las medidas de presión o se abre el camino hacia una solución.

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