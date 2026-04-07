¿Cómo están los precios de la canasta familiar en El Alto hoy?

Un recorrido por el mercado de Villa Dolores, en la ciudad de El Alto, evidenció que varios productos de la canasta familiar mantienen sus precios, en un contexto donde la inflación ha disminuido por segunda vez en lo que va del año.

Comerciantes del sector de verduras señalaron que productos como la zanahoria y el tomate no han registrado variaciones en comparación con semanas anteriores.

“La zanahoria está a Bs 10 la cuarta y el tomate también se mantiene”, indicó una vendedora.

En el caso de la papa, el precio se mantiene en Bs 35, mientras que otros productos como la haba también conservan costos estables en los puestos de venta.

Sin embargo, algunos productos presentan incrementos leves, como la arveja y la vainita, cuyo precio varía dependiendo de la oferta en el mercado.

“Ha subido la arveja y la vaina, la libra está en Bs 8”, explicaron.

Pese a estas variaciones, los vendedores coinciden en que la mayoría de los productos mantiene una tendencia estable, lo que refleja un comportamiento moderado en los precios a corto plazo.

Asimismo, productos cárnicos también continúan manteniendo el precio por kilo.

Este escenario se da en un contexto económico donde la inflación mensual ha registrado una nueva reducción, aunque factores como conflictos sociales y problemas en el abastecimiento continúan influyendo en algunos productos.

Comerciantes y consumidores se mantienen atentos a la evolución de los precios, especialmente ante posibles cambios en la oferta debido a bloqueos u otras dificultades logísticas.

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