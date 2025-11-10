¿Bajarán los precios de la canasta familiar con la caída del dólar paralelo? Esto dice un economista

El analista económico y energético Juan Fernando Subirana anticipó que la reciente reducción del tipo de cambio en Bolivia, impulsada por el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz, no tendrá un impacto inmediato en los precios de la canasta familiar, pese a la apreciación del boliviano frente al dólar.

“Los importadores de todos los productos e insumos van a tener que hacer un nuevo pedido con este nuevo precio, con este nuevo tipo de cambio y esta nueva estabilidad. Recién dentro de un par de meses veremos el efecto de esta reducción porcentual sobre los precios de la canasta familiar”, explicó Subirana.

Según el analista, la baja del dólar refleja una recuperación de la confianza en el mercado financiero, derivada de las señales de estabilidad emitidas por el nuevo Ejecutivo.

“Básicamente, el tipo de cambio es una medida de confianza. Al entrar en funciones el presidente Rodrigo Paz, ya estaría dándole un voto de confianza al mercado financiero a través de esta reducción sostenida del tipo de cambio”, sostuvo.

No obstante, advirtió que los exportadores serían los más afectados por este escenario, ya que una moneda nacional más fuerte puede reducir su competitividad externa.

Respecto a las proyecciones, Subirana considera que es probable que el tipo de cambio se mantenga cercano a los Bs 10 por dólar hasta finales de diciembre, con una tendencia a la estabilidad.

“Es muy difícil predecir, pero podemos afirmar que va a estar cerca de los Bs 10 hasta fin de año. Sin mucho esfuerzo, probablemente haya cierta estabilidad”, añadió.

