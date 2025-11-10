TEMAS DE HOY:
Trágico accidente juez asesinado

28ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

¿Bajarán los precios de la canasta familiar con la caída del dólar paralelo? Esto dice un economista

Según el analista Juan Fernando Subirana, la baja del dólar refleja una recuperación de la confianza en el mercado financiero, derivada de las señales de estabilidad emitidas por el nuevo Ejecutivo.

Charles M. Flores

10/11/2025 17:32

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

El analista económico y energético Juan Fernando Subirana anticipó que la reciente reducción del tipo de cambio en Bolivia, impulsada por el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz, no tendrá un impacto inmediato en los precios de la canasta familiar, pese a la apreciación del boliviano frente al dólar.

“Los importadores de todos los productos e insumos van a tener que hacer un nuevo pedido con este nuevo precio, con este nuevo tipo de cambio y esta nueva estabilidad. Recién dentro de un par de meses veremos el efecto de esta reducción porcentual sobre los precios de la canasta familiar”, explicó Subirana.

Según el analista, la baja del dólar refleja una recuperación de la confianza en el mercado financiero, derivada de las señales de estabilidad emitidas por el nuevo Ejecutivo.

“Básicamente, el tipo de cambio es una medida de confianza. Al entrar en funciones el presidente Rodrigo Paz, ya estaría dándole un voto de confianza al mercado financiero a través de esta reducción sostenida del tipo de cambio”, sostuvo.

No obstante, advirtió que los exportadores serían los más afectados por este escenario, ya que una moneda nacional más fuerte puede reducir su competitividad externa.

Respecto a las proyecciones, Subirana considera que es probable que el tipo de cambio se mantenga cercano a los Bs 10 por dólar hasta finales de diciembre, con una tendencia a la estabilidad.

“Es muy difícil predecir, pero podemos afirmar que va a estar cerca de los Bs 10 hasta fin de año. Sin mucho esfuerzo, probablemente haya cierta estabilidad”, añadió.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD