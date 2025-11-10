¡IMÁGENES SENSIBLES! Motociclista es derribado por una puerta y arrollado por una camioneta en Santa Cruz

Un motociclista resultó gravemente herido en un accidente ocurrido en la avenida Alemana de Santa Cruz de la Sierra, según imágenes de las cámaras de seguridad que captaron el incidente.

El video, de 18 segundos de duración, muestra a un vehículo estacionado a un costado de la vía mientras un hombre revisa el capó aparentemente por un desperfecto. En el segundo 7 del material audiovisual, una persona abre la puerta del vehículo, golpeando al motociclista que transitaba por la avenida.

El impacto provocó que el conductor de la moto perdiera el equilibrio y cayera al suelo, momento en el cual una camioneta pasó sobre él, aparentemente aplastando las llantas delanteras y traseras sobre su cabeza, según lo que se aprecia en el video.

Tras el accidente, la víctima quedó tendida en la vía. El hombre que revisaba el vehículo soltó el capó y se retiró, mientras que la persona que abrió la puerta descendió del automóvil. Dos transeúntes acudieron al lugar, uno para auxiliar al motociclista y otro acercándose a la camioneta involucrada.

Hasta el momento se espera el informe oficial de las autoridades sobre el estado de salud del motociclista, así como la situación del conductor de la camioneta y de la persona que abrió la puerta del vehículo que originó el accidente.

¡IMÁGENES SENSIBLES!

