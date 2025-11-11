Roban en tres departamentos de un mismo edificio en pleno centro cruceño

La delincuencia continúa generando preocupación en Santa Cruz. El pasado fin de semana, un insólito robo se registró en un edificio ubicado en la avenida Velarde, esquina Irala, en pleno centro de la ciudad.

Delincuentes ingresaron al inmueble y robaron en tres departamentos distintos durante la misma jornada, causando alarma entre los vecinos.

Según relataron las víctimas, los antisociales “entraron como dueños de casa” y recorrieron “piso por piso” sin que nadie sospechara.

Las cámaras de seguridad del edificio captaron el momento en que dos sujetos ingresan al lugar: uno de ellos con el rostro descubierto y el otro con barbijo y gorra. En las imágenes también se observa cómo salen con bolsones cargados de objetos sustraídos.

Los delincuentes se llevaron joyas, dinero en efectivo, computadoras, ropa, zapatos y otros artefactos electrónicos, con un valor total estimado en más de 24 mil bolivianos.

Las víctimas expresaron su temor ante la posibilidad de que los delincuentes regresen al edificio para violentar nuevamente las puertas.

Las autoridades policiales ya iniciaron la investigación y revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

