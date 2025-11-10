El informe de la tragedia vial señala que cuatro personas fallecieron y al menos seis resultaron heridas tras un accidente de tránsito ocurrido en el sector del Trópico de Cochabamba.

El siniestro involucró a un camión blanco, tipo volqueta, conducido por Ariel P. I., y un camión mediano, a cargo de Benito Y. V., que transportaba pasajeros. Según las primeras informaciones, la colisión fue de gran magnitud, causando la muerte de cuatro personas y dejando a varias más heridas.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas. Personal de tránsito, con apoyo de otras unidades policiales, trabaja para esclarecer los hechos y notificar a los familiares de los afectados.

Las autoridades informan que este es un informe preliminar y que la información será actualizada en las próximas horas conforme avance la investigación.

Mira la programación en Red Uno Play