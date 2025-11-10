TEMAS DE HOY:
Policial

Accidente en la carretera Cochabamba - Santa Cruz deja cuatro muertos y seis heridos

Accidente en el Trópico de Cochabamba deja cuatro fallecidos y seis heridos; autoridades aún investigan y las víctimas no han sido identificadas.

Ligia Portillo

10/11/2025 14:44

Accidente en la carretera Cochabamba - Santa Cruz deja cuatro muertos y seis heridos. Foto: RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

El informe de la tragedia vial señala que cuatro personas fallecieron y al menos seis resultaron heridas tras un accidente de tránsito ocurrido en el sector del Trópico de Cochabamba.

El siniestro involucró a un camión blanco, tipo volqueta, conducido por Ariel P. I., y un camión mediano, a cargo de Benito Y. V., que transportaba pasajeros. Según las primeras informaciones, la colisión fue de gran magnitud, causando la muerte de cuatro personas y dejando a varias más heridas.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas. Personal de tránsito, con apoyo de otras unidades policiales, trabaja para esclarecer los hechos y notificar a los familiares de los afectados.

Las autoridades informan que este es un informe preliminar y que la información será actualizada en las próximas horas conforme avance la investigación.

 

