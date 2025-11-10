“Fue asesinado por no liberar a un secuestrador”, aseguró el abogado Ludwing Ledezma

El pasado viernes 7 de noviembre el juez Wilber Marcial Cruz Arancibia fue ejecutado mientras circulaba por calles de Cochabamba. El crimen ocurrió apenas horas después de que el abogado Ludwing Ledezma subiera un video a TikTok acusando al magistrado y a sus colegas de corrupción.

En el clip, Ledezma señalaba irregularidades en el tribunal de sentencia número 1, conformado por Cruz Arancibia, la abogada María Cristina Terrazas Luján y Pamela Betancourt Torrico, y denunciaba supuestos intentos de liberar a Remberto López, hermano del fallecido delincuente Nabor López, conocido por liderar una banda criminal en el Trópico de Cochabamba.

Según el abogado, el responsable del asesinato sería Ariel Villarroel, presunto líder de una banda de secuestradores, quien habría actuado tras constatar que el juez no liberó a Remberto López, recluido en el penal de San Pablo, Quillacollo. “El responsable del lamentable asesinato de este juez, mi sentimiento pésame, es Ariel Villarroel, al mando de la banda de secuestradores vinculada a Nabor López”, declaró Ledezma.

El abogado también denunció que la banda habría recibido información de un policía de alto rango del Trópico, lo que habría facilitado el seguimiento y la ejecución del magistrado en la calle Francisco Toledo.

Ledezma agregó que la banda busca evitar que Remberto López sea trasladado a un penal de máxima seguridad, donde podrían enfrentar a miembros del PCC, temiendo represalias.

La FELCC de Cochabamba confirmó la apertura de una investigación y busca a los responsables del asesinato, pero aún no se han revelado detalles oficiales.

