VIDEO: Nuevas imágenes revelan cómo sicarios siguieron al juez y esperaron para asesinarlo

Nuevas imágenes de cámaras de vigilancia dieron un giro clave en la investigación del asesinato del juez Wilber Marcial Cruz Aranibar, ocurrido el pasado viernes por la noche en Cochabamba. Los videos muestran el seguimiento previo que los sicarios realizaron antes de dispararle, dejando en evidencia que el ataque fue planificado y ejecutado con precisión.

Las grabaciones fueron captadas en la calle Francisco del Toledo, luego de que el juez junto a su hijo de 18 años participaron en una actividad escolar. En las imágenes se observa a un individuo de pie, aparentemente esperando, mientras otro llega en motocicleta. Ambos se coordinan, se suben al vehículo y se marchan, aún sin casco. La escena es breve, pero confirma que ya lo tenían identificado y vigilado.

Horas más tarde, alrededor de las 22:50, los sicarios volvieron a aparecer en la intersección de la avenida D’orbigni y la calle Diego de Almagro. Allí interceptaron el vehículo del juez cuando este se detuvo en un cruce. Sin intercambiar palabras, efectuaron tres disparos directos.

Los atacantes no huyeron de inmediato. Según la reconstrucción del hecho, dieron una vuelta alrededor del vehículo y colocaron una nota en la puerta. El mensaje decía: “Te lo advertí igual a Cristina”, frase que ahora es central para las hipótesis de la investigación.

Lo más desgarrador del ataque es que ocurrió frente al hijo del juez. Testigos relatan que el joven, desesperado, bajó del vehículo y comenzó a pedir ayuda: “Auxilio… por favor, ayuda”, mientras intentaba sostener a su padre aún con vida. Después, se escuchó un grito quebrado: “Papá”.

Minutos después, una persona se acercó y ayudó a trasladar al juez, pero nada pudo hacerse. La herida fue mortal.

La Policía trabaja ahora en la identificación completa de los responsables. Las nuevas imágenes permitirán trazar su recorrido y reforzar las líneas investigativas que ya apuntan a un crimen por encargo.

