Cochabamba: ¡Desesperada! Ciclista denuncia el robo de su bicicleta a dos semanas de competir en Perú

Una deportista de triatlón de la ciudad de Cochabamba denunció el robo de su bicicleta la mañana de este lunes en inmediaciones de la piscina de entrenamiento Alfredo Marquina, ubicada en la Av. Libertador Bolívar, a pocos metros del puente Cala Cala (Cochabamba). La bicicleta, herramienta fundamental en su preparación, fue sustraída apenas dos semanas antes de que la atleta viaje a competir en Perú.

“Soy deportista de triatlón y esta bicicleta es parte de mi entrenamiento diario. Hoy, a las 7 de la mañana, mientras ingresaba a nadar, se la llevaron”, declaró con evidente indignación.

Según su testimonio, este no sería un hecho aislado. “Dicen que esto pasa desde hace años y nadie hace nada. No hay cámaras, no hay seguridad. Aquí entrenan niños, jóvenes y adultos. No es justo que tengamos que estar con miedo de perder nuestras cosas”, lamentó.

La triatleta llamó a las autoridades municipales y policiales a tomar acciones urgentes para resguardar un espacio que diariamente concentra a deportistas locales y familias.

“Por favor, hagan algo. No solo lo digo por mí, sino por toda la gente que viene aquí. No podemos seguir entrenando en un lugar inseguro”, enfatizó.

Vecinos y usuarios del complejo confirmaron que los robos en la zona son frecuentes y que, pese a reiteradas solicitudes, la instalación de cámaras de vigilancia sigue pendiente.

