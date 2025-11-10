VIDEO: Rostro de la Virgen ‘aparece’ milagrosamente en una roca en Colombia

Vecinos del municipio de Sogamoso, en Colombia, quedaron asombrados tras descubrir el rostro de la Virgen manifestado de manera natural sobre una roca en una montaña cercana. El hallazgo, que se viralizó rápidamente en redes sociales, ha desatado un intenso debate entre creyentes y escépticos.

El cantante de música popular @jimmyayala176 compartió el descubrimiento en su cuenta de TikTok, relatando que se topó con la imagen mientras regresaba a pie de una visita a la Virgen de la O de Morcá. Según su testimonio, varias personas ya se encontraban rezando frente a la roca, y le informaron que la imagen apareció hace aproximadamente tres meses, siendo considerada un auténtico milagro por muchos fieles.

El video rápidamente generó cientos de comentarios. Algunos usuarios expresaron su devoción y aseguraron que se trata de una señal divina, mientras que otros cuestionaron su autenticidad, señalando que podría tratarse de una obra humana o de pareidolia, un fenómeno psicológico donde el cerebro interpreta formas aleatorias como figuras reconocibles.

Más allá de la controversia, la imagen de la Virgen en la montaña se ha convertido en un símbolo de fe y unidad para los habitantes de Sogamoso, atrayendo la atención de turistas y creyentes que desean contemplarla de cerca.

