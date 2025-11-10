¡Retornaban de una actividad escolar! Sicarios asesinan a juez de Villa Tunari frente a su hijo

Cerca de las 22:50 del viernes, la tranquilidad de la intersección de la calle Diego Almagro con la avenida D’orbigny en Cochabamba se vio rota por un hecho que conmocionó a la ciudad. El juez de sentencia de Villa Tunari, Wilder Marcial Cruz Arancibia, de 38 años, fue asesinado a tiros por sicarios mientras regresaba con su hijo de 18 años, tras participar juntos en una actividad escolar.

Según relató el joven, ambos se dirigían a comer cuando, de repente, dos sujetos a bordo de una motocicleta aparecieron detrás del vehículo del magistrado, se colocaron a su lado y dispararon varias veces. Luego, los atacantes dieron vuelta en U y huyeron por la misma calle, dejando atrás el cuerpo del juez.

El hijo del magistrado, que estaba sentado a su lado, presenció la tragedia y salió del vehículo gritando y pidiendo auxilio. Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y recopilar evidencias de lo ocurrido.

Este asesinato ha generado alarma entre autoridades judiciales y vecinos, no solo por la violencia del hecho, sino también por la creciente preocupación por la seguridad de los jueces en la región. La Policía y la Fiscalía trabajan coordinadamente para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

Wilder Marcial Cruz Arancibia nació en Sucre el 12 de septiembre de 1987. Fue abogado titulado de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca y se especializó en derecho constitucional, derecho penal y derecho procesal penal. Se desempeñó en distintos cargos públicos antes de llegar como juez al Tribunal de Sentencia de Villa Tunari.

