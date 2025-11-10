TEMAS DE HOY:
Comunidad

Transportistas bloquean acceso al túnel de El Abra por conflicto de rutas con Sacaba

Transportistas denuncian caos vial y desobediencia a las normas que afectan sus rutas y recorridos.

Ligia Portillo

10/11/2025 8:23

Transportistas bloquean acceso al túnel de El Abra por conflicto de rutas con Sacaba. Foto: Fernando Aguilar
Sacaba, Cochabamba

Escuchar esta nota

Transportistas instalaron esta mañana un punto de bloqueo en la avenida Guayacán, al ingreso del Túnel de El Abra, en protesta contra el servicio intermunicipal monopolizador del municipio de Sacaba, que, según denuncian, genera congestionamiento, caos y conflictos entre transportistas en la ciudad.

En un comunicado, el sector del transporte urbano local aseguró que los sindicatos de Sacaba “acaparan nuestras principales calles y avenidas, sobrepasando las normativas y incumpliendo las leyes municipales y gubernamentales de transporte”. Por ello, advirtieron que no permitirán más atropellos ni que crucen el túnel creando un desdoble de ruta ilegal, que interfiere con sus recorridos.

Transportistas bloquean acceso al túnel de El Abra por conflicto de rutas con Sacaba. Foto: Fernando Aguilar
Transportistas bloquean acceso al túnel de El Abra por conflicto de rutas con Sacaba. Foto: Fernando Aguilar

El representante del transporte libre exigió una pronta reunión con el alcalde municipal del Cercado y criticó duramente a la autoridad de Movilidad Urbana. Señaló que los transportistas de Sacaba operan sin letreros y con bajo perfil, tanto en la mañana como en la noche, y que estas prácticas obligan al sector local a tomar medidas drásticas para hacer respetar sus áreas de trabajo.

El bloqueo generó congestión en las principales vías de ingreso a la ciudad, provocando retrasos en el transporte público y privado, mientras las autoridades municipales aún no se pronunciaron oficialmente sobre el conflicto.

 

