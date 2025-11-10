VIDEO: “Hay un demonio detrás tuyo”, el escalofriante relato sobre un exorcismo en convento de Chile

Kamily González Ruiz, una joven chilena, compartió en TikTok una historia que parece sacada del cine de terror; su estremecedora vivencia en un convento de clausura que rápidamente se volvió viral.

Corría 2011 y Kami, recién cumplidos los 18 años, ingresó a un convento en el sur de Chile pese a la oposición de su madre. Lo que parecía un camino hacia la vocación religiosa se convirtió en una pesadilla.

Al principio, todo parecía normal, pero pronto comenzaron los fenómenos inexplicables: ruidos en la puerta de su habitación, la sensación de un peso sobre su cama sin nadie allí, y voces masculinas en idiomas desconocidos. “Me destapé y miré, y no había nadie… se sentía el peso, pero no había ninguna persona”, relató.

La joven buscó ayuda en su maestra, quien le dijo que relatos de santos indicaban que los entes malignos podían hostigar a quienes seguían el camino de Dios. La situación empeoró tanto que el obispo intervino, trasladándola a otra habitación y estableciendo un extraño ritual nocturno: ungida con aceite exorcizado, con el Cirio Pascual encendido y agua bendita, las monjas intentaban protegerla.

El terror alcanzó su punto máximo cuando un sacerdote le confesó en privado: “Te tengo que decir algo muy grave: hay un demonio detrás tuyo”. Según explicó, su alma “muy luminosa” la hacía atractiva para los entes malignos. Con autorización del obispo, se realizó un exorcismo que trajo algo de paz… hasta que la maldad se manifestó de nuevo.

Durante una misa de imposición de manos, la nueva maestra de Kami comenzó a convulsionar de manera antinatural, con la piel grisácea, ojos completamente negros y la voz de un hombre que hablaba un idioma desconocido. Lo que siguió fueron cinco días de un exorcismo que Kami describe “como en las películas”: la monja poseída reaccionaba al agua bendita como si se quemara, y sus gestos de contorsión y odio aterrorizaban a todos.

Kami también relata visiones de santos, ángeles y del Inframundo, donde todo era “deforme, lamento y tristeza”. Finalmente, al quinto día, la calma volvió. Pocos días después, la joven abandonó el convento, con una certeza que hoy comparte: “Dios es más poderoso que cualquier cosa y el demonio no puede nada contra él”.

La historia de Kami González Ruiz no solo estremeció a las redes, sino que recuerda que, a veces, la realidad puede superar al más oscuro de los filmes de terror.

