Lo que debía ser un acto de fe se convirtió en un acto de violencia que conmocionó a la comunidad religiosa de Sao Manuel. João José Bezerra, conocido como el primer sacerdote cinta negra de Brasil y subcampeón sudamericano de jiu-jitsu, desató su fuerza sobre una mujer de 62 años durante la misa del pasado 7 de agosto.

Según relatan testigos, la abuelita intentó acercarse al Santísimo durante la celebración en la iglesia de Nuestra Señora Consolada. Bezerra, quien afirma tener formación en exorcismos y capacidad para detectar la posesión demoníaca, reaccionó de manera extrema: “la detuve porque noté la presencia del Maligno”, habría dicho el sacerdote, mientras golpeaba y jalaba del cabello de la mujer, dejándola visiblemente aturdida.

Tras el episodio, los feligreses auxiliaron a la mujer, quien posteriormente acudió a la comisaría local para presentar una denuncia penal contra el clérigo.

Suspensión inmediata

La arquidiócesis de Botacatu, a la que pertenece la parroquia de Bezerra, anunció su suspensión provisional mientras se investigan los hechos. El arzobispo Maurício Grotto de Camargo declaró:

“Situaciones de violencia, de cualquier tipo, son absolutamente incompatibles con la misión de la Iglesia y con el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. Expresamos nuestra solidaridad y oraciones para la fiel involucrada y sus familiares, pidiendo disculpas por el sufrimiento causado”.

La institución también informó que está apoyando económicamente a la mujer agredida e inició un proceso interno para sancionar el exceso de celo del sacerdote, quien actualmente se encuentra apartado de sus actividades religiosas en el Santuario de Santa Teresinha, en Cerqueira César.

El caso ha generado un intenso debate en la comunidad, entre quienes defienden el accionar del sacerdote como un exorcismo necesario y quienes denuncian un abuso de autoridad y violencia inadmisible en el contexto de un servicio religioso.

