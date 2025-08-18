VIDEO: ¡De no creer! El celular de Rodrigo Paz fue robado en pleno discurso de victoria

La jornada electoral que sorprendió a Bolivia con la victoria de Rodrigo Paz Pereira tuvo un episodio insólito que arrancó risas, nervios y bromas entre los presentes: al flamante ganador de la primera vuelta le robaron su teléfono celular mientras daba su discurso de victoria en El Prado paceño.

Entre cánticos, abrazos, banderas y empujones de simpatizantes, de pronto una voz interrumpió la celebración: “Se perdió el celular de Rodrigo Paz. ¡El celular de nuestro presidente se ha perdido!”

La noticia corrió de boca en boca en cuestión de segundos. Algunos militantes, incrédulos, pensaban que se trataba de una broma. Otros, con sus celulares en mano, ayudaban a rastrear la ubicación por GPS. “Sigue marcando acá, en El Prado, por favor ayuden a buscar”, pedían desde el equipo de campaña.

El episodio provocó risas nerviosas y comentarios irónicos: “Va a tener que venir el Capitán Lara a buscarlo”, decían entre carcajadas, aludiendo al compañero de fórmula de Paz, famoso por su cruzada contra la corrupción policial.

La anécdota contrastó con la seriedad del momento histórico: Bolivia gira hacia la derecha tras 20 años de hegemonía del MAS, y Rodrigo Paz, el “tapado” de las elecciones, se prepara para disputar la presidencia en segunda vuelta contra Jorge “Tuto” Quiroga.

Sin embargo, la escena quedó grabada como uno de los momentos más pintorescos de la noche electoral: el presidente en carrera celebrando su inesperado triunfo… mientras todo su equipo, prensa y militantes corrían desesperados tras el rastro de su celular perdido.

Mira el video:

