Lara en el Cristo Redentor: "Refundaremos la Policía desde la cabeza hasta los pies"

Con una multitudinaria caravana en Santa Cruz que culminó a los pies del Cristo Redentor, el candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman “El Capitán” Lara, celebró con Rodrigo Paz Pereira la sorpresiva victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde alcanzaron el 32% de los votos.

Lara, convertido en figura clave del crecimiento de la candidatura, agradeció al pueblo cruceño y al país entero por la confianza depositada en el proyecto político que lidera Paz. “Gracias, Santa Cruz. Gracias, Bolivia. Gracias a todos. ¡Que viva la patria! Es tiempo de unidad, de hermandad y de acabar con la corrupción. A los pies del Cristo Redentor le agradecemos a Dios y al pueblo por habernos traído hasta aquí. No pierdan la fe: que viva Bolivia y que viva la unidad de los bolivianos”, proclamó.

Pero el discurso no quedó solo en agradecimientos. Lara lanzó una de las promesas más audaces de la jornada electoral, una reestructuración total de la Policía Boliviana.

“Lo que está fallando en la policía es el alto mando. Ese alto mando corrupto que extorsiona al subalterno y lo obliga a salir a robarle a la gente en la calle. Se acabó el abuso. Vamos a hacer reformas estructurales para garantizarle al pueblo una justicia real, con una Policía que genere respeto, seguridad y protección. No más policías corruptos”, enfatizó.

El excapitán, que fue dado de baja tras denunciar irregularidades dentro de la institución, ha convertido su historia en bandera de lucha. Ahora, desde la arena política, promete “refundar la Policía desde la cabeza hasta los pies” y erradicar las redes de extorsión que, asegura, han minado la confianza ciudadana.

Un resultado que reconfigura Bolivia

El sorpresivo triunfo de Rodrigo Paz Pereira, senador e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, trastocó todos los pronósticos. Lejos de ser considerado un favorito —apenas figuraba con el 8% en los últimos sondeos— terminó liderando el escrutinio con un 31,6%, mientras que el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga alcanzó el 27,1% y disputará el balotaje el próximo 19 de octubre.

El gran derrotado fue Samuel Doria Medina, quien lideraba las encuestas pero quedó tercero con un 19,5%, hundido en medio de campañas de desinformación y divisiones internas. La izquierda, representada por Andrónico Rodríguez, apenas consiguió un 8,2%, confirmando el fin de dos décadas de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El nuevo eje político

Con Lara como compañero de fórmula, Paz Pereira logró conectar con un electorado que exige renovación y transparencia. Las tres principales fuerzas que emergen del nuevo mapa político se ubican en la derecha o centro-derecha, y podrían dominar la Asamblea Legislativa.

En un país que gira tras 20 años hacia un nuevo ciclo político, la promesa de Lara retumba como un desafío frontal a una de las instituciones más cuestionadas del Estado: la Policía. “Es tiempo de limpiar la casa y devolverle dignidad al uniforme”, concluyó.

