VIDEO: Así abuchearon y lanzaron piedras a Andrónico Rodríguez tras emitir su voto en Entre Ríos

Una jornada electoral marcada por la tensión se vivió este domingo en el municipio de Entre Ríos, Trópico de Cochabamba, cuando el candidato presidencial por Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, fue recibido con insultos, abucheos y pedradas luego de emitir su voto.

El también presidente del Senado acudió a sufragar en la unidad educativa José Carrasco, en el corazón del bastión político de Evo Morales, donde un grupo de personas lo esperaba para increparlo. Apenas concluyó la votación y se disponía a brindar declaraciones a la prensa, una turba comenzó a gritarle “traidor” y a arrojarle piedras.

Las imágenes registradas muestran a Rodríguez huyendo a pie del recinto, protegido por sus allegados, mientras un vehículo que lo aguardaba en la puerta también era impactado por los proyectiles. El incidente obligó al candidato a suspender cualquier declaración y abandonar el lugar en medio del caos.

El ataque ocurrió en una zona de alta tensión, pues horas antes se reportó una explosión menor en el patio trasero de la misma unidad educativa. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se trasladó al lugar para investigar lo sucedido. El fiscal a cargo, Juan Carlos Campero, informó que “no se tienen daños materiales ni personales y la votación se realiza con normalidad”.

Rodríguez, de 36 años, había sido considerado durante años el heredero político de Morales. Sin embargo, su decisión de postularse por su cuenta en estas elecciones lo distanció del exmandatario, quien lo acusó públicamente de traición. Esa etiqueta parece haber calado en el electorado del Trópico, donde la campaña por el voto nulo fue particularmente intensa.

Mira la programación en Red Uno Play