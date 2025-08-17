Andrónico Rodríguez: “Confiamos en que el pueblo se expresará en paz” tras ser apedreado y abucheado

Una jornada que debía ser de civismo se tornó tensa y violenta en el municipio de Entre Ríos, Trópico de Cochabamba, cuando el candidato presidencial Andrónico Rodríguez fue agredido con piedras y abucheos tras emitir su voto en la Unidad Educativa José Carrasco.

El ataque se produjo en el bastión político y sindical del expresidente Evo Morales, donde Rodríguez es considerado un “traidor” por postular a estas elecciones generales por su propia candidatura. La llegada del candidato se retrasó por una explosión menor en las inmediaciones del recinto electoral, lo que ya había encendido la tensión en la zona.

A pesar de la agresión, Rodríguez mantuvo la calma y envió un mensaje de unidad y esperanza: “Fue un momento difícil, pero cada voto es una voz y una esperanza para el futuro de nuestra patria. Confiamos en que el pueblo se expresará en paz en las urnas y que nuestra democracia se fortalezca”.

El candidato recordó la importancia de la participación ciudadana:“Es nuestra responsabilidad con las futuras generaciones asistir a las urnas y decidir el rumbo de la patria. Estas elecciones son cruciales y esperamos que la fortaleza del pueblo se exprese en cada voto”.

La violencia vivida por Rodríguez evidencia la profunda polarización política en el Trópico de Cochabamba y anticipa una contienda electoral marcada por la tensión y la vigilancia de la integridad de los candidatos en sus recorridos.

Mira la programación en Red Uno Play