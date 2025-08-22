Andrónico Rodríguez expresa su decepción con Evo Morales por promover el voto nulo

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, manifestó este viernes su decepción hacia el expresidente Evo Morales, a quien acusó de haber promovido el voto nulo en los últimos comicios, incluso a costa de favorecer el triunfo de la derecha.

“Respeto mucho al expresidente Morales, pero lamentablemente en estos últimos días de haber promovido el voto nulo para provocar la victoria de la derecha, me generó muchísima decepción”, declaró Rodríguez en conferencia de prensa.

El legislador explicó que su malestar surge porque Morales habría actuado pensando en intereses personales antes que en el país o en el movimiento popular.

“La decepción es por haber provocado el voto nulo pensando en él, no en el país, no en el movimiento popular y haber provocado la incursión de la derecha hacia la victoria”, sostuvo.

Rodríguez, considerado uno de los líderes emergentes del MAS, anunció además que continuará en la política y no descartó impulsar una nueva sigla política de izquierda en los próximos meses.

“Eso va a depender mucho de las próximas reuniones. Con seguridad vamos a convocar a una cumbre nacional de la izquierda, a una reunión o un ampliado, donde se vea mejor espacio y escenario para discutir todas estas debilidades, desaciertos y defectos y veremos de qué manera encaminamos un nuevo proyecto político”, adelantó.

