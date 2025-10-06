TEMAS DE HOY:
Romer Saucedo a magistrados prorrogados del TCP: “Renuncian a sus cargos o esperan ser expulsados como usurpadores”

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aseguró que los 'autoprorrogados' son los que "más daño han causado a la democracia. 

Silvia Sanchez

06/10/2025 15:23

Imagen captura RR.SS.
Bolivia

A pocos días de que el Senado aprobara el proyecto de Ley N° 259/2024-2025 C.S., que dispone el cese de funciones de los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), conminó a las personas señaladas del TCP, a dejar “inmediatamente los cargos”.

“Hay dos caminos, renuncian inmediatamente a sus cargos, porque no gozan de legalidad y legitimidad, o esperan ser expulsados como usurpadores de la Constitución y las leyes”, escribió Saucedo en sus redes sociales.

La pasada semana, se aprobó el proyecto, titulado Ley de adecuación constitucional del funcionamiento transitorio y excepcional del TSJ y el TCP, norma que plantea que ambos tribunales funcionen únicamente con los magistrados electos en las elecciones judiciales de 2024.

“La Asamblea Legislativa ya aprobó en Senadores una ley para cesar el mandato de ellos y actualmente falta la consideración en Diputados”, señala parte de la publicación.

Además, aseguró, que el TCP a través de los magistrados prorrogados, son quienes más daño han provocado al país.

“Una de las instituciones que más le ha causado daño al país y su democracia, es el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de los Magistrados autoprorrogados. No podemos permitir que un puñado de personas destruyan la institucionalidad”, indica la publicación.

 

