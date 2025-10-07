TEMAS DE HOY:
Violencia Infantil reo tiktokero Avasallamientos en Guarayos

23ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Libre advierte que acciones judiciales y políticas buscan frenar la segunda vuelta

La Alianza Libre plantea que la renovación del sistema judicial debe ser tarea del próximo gobierno, elegido por la ciudadanía y no resultado de decisiones políticas tomadas en pleno proceso electoral.

Hans Franco

07/10/2025 17:46

Foto: Libre advierte que algunas acciones ponen en riesgo segunda vuelta
La Paz

Escuchar esta nota

La alianza política Libre denunció este martes una serie de acciones judiciales y legislativas que, según sostiene, estarían orientadas a dejar al país sin Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y poner en riesgo la realización de la segunda vuelta electoral programada para el 19 de octubre.

El pronunciamiento se da luego de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, planteara la renuncia de cinco magistrados “autoprorrogados” del TCP o su eventual destitución mediante una ley actualmente en tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Se busca invalidar el proceso electoral”

Libre advierte que, además de ese planteamiento, existen otras iniciativas impulsadas desde la bancada del MAS que configuran una estrategia para debilitar la institucionalidad judicial:

  • Proyecto de ley para suspender a vocales del Órgano Electoral

  • Comisión parlamentaria para investigar un supuesto fraude en las elecciones del 17 de agosto

  • Ley para suspender a magistrados del TCP, lo que dejaría al país sin control constitucional

“Estas acciones tienen como finalidad anular las elecciones generales y evitar que se realice la segunda vuelta electoral”, señala el comunicado.

Riesgo de vacío institucional

Según Libre, la ausencia del TCP implicaría la paralización del control constitucional, afectando resoluciones, recursos y garantías necesarias para que el proceso electoral tenga validez legal.

La alianza opositora plantea que cualquier cambio profundo en la justicia debe ser tarea del próximo gobierno, elegido por voto popular y no resultado de decisiones tomadas durante el proceso electoral.

“La prioridad nacional es garantizar la segunda vuelta. Cualquier intento de alterar este proceso va contra la voluntad popular”, concluye el documento.

Mire el comunicado de Libre: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD