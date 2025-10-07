Consejo de la Magistratura respalda al TSJ en su pedido de renuncia a prorrogados del TCP

El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista Espinoza, expresó su respaldo al pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que exhorta a los magistrados y magistradas autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a presentar su renuncia, en respeto a los plazos constitucionales de su mandato.

“Ante esta posición del Tribunal Supremo, mi persona, como presidente del Consejo de la Magistratura, ha respaldado esta petición que les ha pedido a los magistrados del Tribunal Constitucional que renuncien. Caso contrario, se basaría en la norma que está gestando la Asamblea Legislativa Plurinacional, que podría disponer su retiro de funciones”, declaró Baptista en conferencia de prensa.

El titular del Consejo subrayó que esta postura busca recuperar la institucionalidad democrática y restablecer la confianza de la población en el sistema judicial. “Se busca recuperar la institucionalidad democrática recobrando la confianza de la población”, afirmó.

Asimismo, Baptista pidió que el tema no sea politizado y que se respete el marco legal que define los períodos de mandato de las altas autoridades judiciales. “La Magistratura pide no politizar este tema y solo que se aplique la ley, porque los magistrados tienen un periodo de mandato que debe respetarse”, enfatizó.

Mire el video:

