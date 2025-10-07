Presidente del TCP descarta renunciar a su cargo y se quedará hasta que elijan a su reemplazo

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, aseguró que los magistrados de esta instancia no presentarán su renuncia mientras no se elijan a las nuevas autoridades judiciales que deben reemplazarlos, en respuesta al pedido público del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien exhortó a los magistrados autoprorrogados a dejar sus cargos.

“Lo que corresponderá es que nuestra Asamblea Plurinacional realice la preselección en los departamentos que aún no han culminado esta etapa; estaremos hasta que lleguen nuestros reemplazos. En este caso, la preselección corresponde a nuestra Asamblea Plurinacional”, declaró Hurtado en contacto con medios.

El titular del TCP sostuvo que la institución continuará ejerciendo sus funciones en el marco de la continuidad institucional hasta que se concrete el proceso de renovación judicial. Recordó que la responsabilidad de avanzar en la preselección de candidatos recae sobre la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la cual debe definir si retomará este procedimiento en la presente gestión o si será abordado por los nuevos legisladores que asumirán funciones en noviembre.

“Habrá que preguntar a la Asamblea si tratará la preselección en esta etapa o corresponderá a los nuevos asambleístas que iniciarán funciones en noviembre”, apuntó el magistrado.

Las declaraciones de Hurtado se producen en medio del debate institucional abierto tras el pronunciamiento del TSJ, que instó a los magistrados de los altos tribunales a dejar sus cargos para facilitar la renovación del sistema judicial y fortalecer la credibilidad de la justicia boliviana.

