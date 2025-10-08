Drama y dolor tras incendio en San Ramón: Familia clama por ayuda para menores en terapia intensiva

La tragedia que azotó a una familia en el municipio de San Ramón este fin de semana, dejando dos personas fallecidas y tres heridos con graves quemaduras tras un incendio en su vivienda, derivó en un clamor desesperado por ayuda. Los parientes de las víctimas, trasladadas de emergencia a la capital cruceña, piden la colaboración de la población para afrontar los altos costos médicos, ya que dos de las heridas, una adolescente de 17 años y una bebé de 9 meses, luchan por su vida en terapia intensiva.

El lamentable suceso se originó, según familiares, por un posible accidente con una vela cerca de galones de gasolina que la madre revendía como sustento, ya que la vivienda no contaba con energía eléctrica. El fuego consumió la casa, dejando un saldo doloroso: una niña de 9 años falleció en el lugar, y el bebé que esperaba su hermana mayor, de 17 años, también murió. Ambos fueron sepultados en esta jornada.

Estado crítico de la joven y la bebé

El pronóstico de salud de las dos pacientes más jóvenes es extremadamente delicado.

La adolescente de 17 años , internada en el Hospital Japonés, se encuentra en terapia intensiva con un 80% de su cuerpo quemado . Su estado es crítico, y los médicos programaron una cirugía de limpieza para este miércoles.

La bebé de 9 meses, es atendida en el Hospital de Niños. Al igual que su hermana, permanece en terapia intensiva, entubada y sedada, con un 60% de quemaduras en su cuerpo.

"Mis sobrinas, la de 17 años y la de 9 meses, siguen muy delicadas... están entubadas y sedadas por el grado de quemaduras que tienen en su cuerpo", relató una tía de las víctimas, quien agradeció el apoyo inicial de la población, pero enfatizó que la necesidad es constante.

Piden ayuda para recetas de alto costo y sangre

La familia, de escasos recursos, ha agotado sus posibilidades, y las recetas médicas son "a cada rato y de alto costo". Los gastos son insostenibles, y a esto se suma la pérdida total de sus pertenencias. "Mis sobrinos se quedaron sin nada, sin casa, sin ropa", lamentó la familiar.

Además de la ayuda económica, se lanzó un llamado urgente para la donación de sangre para la joven de 17 años. "Mañana mi sobrina va a entrar a cirugía. El médico nos dijo que vayamos donando sangre," explicó la tía. Se solicita a personas con tipo de sangre RO+ que puedan apersonarse al Banco de Sangre y preguntar por las boletas a nombre de Giancarla Rodríguez.

Dentro del dolor, hay un rayo de esperanza. El primo que intentó rescatar a las menores y resultó herido, internado en el Hospital San Juan de Dios, ha evolucionado favorablemente. "Ya salió, estaba en terapia igual, pero ya salió, ya está en sala de recuperación, está más estable, ya está más consciente", informaron sus parientes.

La madre de los niños, quien estaba en San Ramón para el entierro de su hija y su nieto no nacido, se espera que arribe a Santa Cruz en las próximas horas para acompañar a sus hijas. La familia reitera el pedido a la población cruceña y a todo aquel que pueda colaborar: "Cualquier ayuda es bienvenida. Con un boliviano suma".

Para brindar ayuda económica o contactar a la familia, se facilitó el número de teléfono: 69103035.

