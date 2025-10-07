Una adolescente que se encontraba embarazada al momento del siniestro se debate entre la vida y la muerte, tras sufrir graves quemaduras provocadas por una explosión en una vivienda del municipio de San Ramón, en Santa Cruz.

El hecho, que dejó una niña fallecida y varios heridos, ha conmovido profundamente a la población, especialmente por la situación de la joven, quien también perdió al bebé que esperaba.

La paciente fue trasladada de urgencia al hospital en estado crítico, con más del 80% de su cuerpo afectado por quemaduras. “Se la sedó, se la conectó a un ventilador mecánico, y luego de la valoración del equipo médico fue llevada de inmediato al quirófano”, informó la doctora Neisy Surriabre, responsable del área de emergencias.

Durante la intervención quirúrgica, se realizó una limpieza de las heridas provocadas por el fuego y se procedió a la extracción del feto, que ya no presentaba signos vitales al momento de la cirugía.

Actualmente, la joven permanece internada en la unidad de terapia intensiva, con pronóstico reservado. “Su vida está en riesgo al ser un gran quemado”, explicó la doctora Surriabre, quien detalló que su condición sigue siendo muy delicada y requiere atención médica especializada de forma constante.

Mira la programación en Red Uno Play