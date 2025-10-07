 Dan el último adiós a Adolfo Raldes, el mototaxista apuñalado en Montero

En horas de la tarde de este lunes, familiares y amigos dieron el último adiós al mototaxista Adolfo Raldes, asesinado el fin de semana en Montero.

El sepelio se realizó en el Cementerio General del municipio, donde entre lágrimas y pedidos de justicia, la familia exigió que el crimen no quede impune.

“Queremos justicia, no solo para él, sino para todos los que mueren y sus casos quedan olvidados”, expresó uno de los familiares durante el entierro.

El principal acusado del crimen, identificado como Andrés R., fue sentenciado a 30 años de prisión, pero los allegados a la víctima sospechan de la participación de más personas en calidad de cómplices, por lo que piden que la investigación continúe.

El hecho ocurrió la madrugada del domingo, cuando Adolfo Raldes (42) regresaba a su vivienda en el barrio Virgen de Cotoca y fue apuñalado directamente en el corazón.

Gravemente herido, alcanzó a pedir ayuda en su casa antes de desplomarse y perder la vida.

De acuerdo con el informe preliminar de la Felcc, el agresor habría actuado por motivos pasionales, ya que fue señalado como el amante de la pareja de la víctima.

Mira la programación en Red Uno Play