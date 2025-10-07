El hecho ocurrió en el barrio Cordecruz, en Santa Cruz, cuando las víctimas persiguieron y atraparon a dos presuntos ‘auteros’ acusados de alquilar vehículos para luego venderlos en provincias.

Los afectados redujeron a los sospechosos en plena vía pública y les reclamaban por los motorizados.

“¿Dónde está mi vagoneta?”, se escucha gritar a una de las víctimas que increpaba a los presuntos delincuentes.

Según la denuncia, los acusados alquilaban las movilidades por varios días y luego dejaban de responder las llamadas, lo que despertó las sospechas de los dueños.

“Ellos alquilaban las movilidades para viajar y no contestaban el teléfono, pero nosotros tenemos GPS y al ubicar el motorizado, el comprador dijo que se lo vendieron por Bs 100.000”, relató un trabajador de la empresa afectada.

El denunciante señaló que no sería la primera vez que la banda comete este tipo de robos, ya que otras empresas también habrían reportado pérdidas similares.

Efectivos policiales llegaron hasta el lugar y trasladaron a los sospechosos a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde se investiga el caso por presunto robo.

