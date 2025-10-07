“Me contactó por Facebook”: afectado denuncia cómo le robaron su vehículo y lo vendieron como ‘chuto’

Una de las víctimas de los presuntos 'auteros' habló en exclusiva con la Red Uno de Bolivia y relató el modus operandi que utilizaban los delincuentes para engañar a las empresas dedicadas al alquiler de vehículos.

“El joven me contactó por Facebook y me dijo que necesitaba el vehículo para viajar. Nosotros, de buena fe, le indicamos los requisitos para el alquiler. Trajo todos los documentos, realizó los depósitos correspondientes y, después de eso, le entregamos el vehículo”, explicó el afectado.

De acuerdo con el rastreo del motorizado, los involucrados circularon primero por la capital cruceña y luego, durante la madrugada, se dirigieron a Yapacaní, donde el vehículo habría sido comercializado como ‘chuto’.

El denunciante contó que, en su intento por recuperar el vehículo, viajó hasta el Chapare siguiendo la señal del GPS, pero fue amedrentado por los implicados.

“Me amenazaron con un arma; son personas peligrosas y ya presentamos la denuncia”, afirmó la víctima.

