“Nos acorralaron por horas”: propietaria relata la violenta toma del predio ‘El Cielo’ en Guarayos

La propietaria del nuevo predio avasallado 'El Cielo' llegó hasta la Fiscalía para presentar una denuncia formal por la violenta toma de sus tierras, ocurrida durante la madrugada del domingo en el municipio de Guarayos, cerca de Cerro Chico.

En contacto con los medios de comunicación, la mujer relató el terror que vivió junto a su familia y trabajadores, luego de que un grupo de aproximadamente cien personas ingresara a su propiedad.

“Estamos muy afectados, salimos huyendo con toda mi familia y nuestros trabajadores. No puede ser que nos amedrentaron y nos acorralaron en seis puntos; tuvimos más de cinco horas luchando por nuestras vidas”, expresó entre lágrimas la afectada.

La denunciante relató que la turba cerró todos los accesos al predio, impidiendo la salida de los ocupantes, quienes aseguraron haberse sentido “secuestrados” dentro del lugar.

“Fue una noche desgarradora, estoy con pánico. Nos acorralaron y gracias a Dios estoy viva”, declaró.

La Fiscalía de Guarayos recibió la denuncia y anunció que se investigarán los hechos para identificar a los responsables del avasallamiento, que se suma a otros casos recientes reportados en la zona.

El hecho ha generado preocupación entre propietarios y autoridades locales, que advierten sobre el incremento de tomas violentas de tierras en el departamento de Santa Cruz.

