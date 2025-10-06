Choferes de micros anuncian huelga de hambre en Santa Cruz desde este martes

Choferes de micros de Santa Cruz anunciaron el inicio de una huelga de hambre este martes 7 de octubre en la Plaza 24 de Septiembre, en rechazo al sistema de tarjetas, sanciones por minutos y la falta de condiciones laborales, tras el reciente fallecimiento de una pasajera.

El Sindicato de Choferes de Micros, representado por Jhonny Contreras, informó que la medida de protesta busca exigir mejores condiciones de trabajo para los conductores, quienes, según indicó, trabajan más de 18 horas diarias sin beneficios ni descansos definidos.

“Este sistema criminal del transporte público viene cobrando vidas de los cruceños”, aseguró Contreras, refiriéndose al accidente ocurrido la semana pasada en el que una peatón perdió la vida tras ser atropellada por un micro.

Los choferes también rechazan el mercado de tarjetas por GPS, los cobros de minutos, las suspensiones y otras sanciones que afectan su labor diaria.

Contreras enfatizó: “¿Cómo vamos a brindar un servicio óptimo y seguro cuando no gozamos de ningún beneficio y trabajamos 18 horas seguidas todos los días? Necesitamos condiciones dignas para poder servir a la población”.

La huelga de hambre, calificada por los choferes como “histórica”, se desarrollará a partir de las 11:00 en la plaza principal de Santa Cruz. Los choferes hacen un llamado a instituciones y ciudadanía a respaldar la medida en busca de mejoras laborales y seguridad tanto para conductores como para pasajeros.

