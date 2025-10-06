Una tragedia conmocionó al municipio de San Ramón, en el departamento de Santa Cruz, luego de que una fuerte explosión en una vivienda dejara un saldo de dos menores fallecidos, un bebé internado en estado crítico y una adolescente embarazada con quemaduras graves.

Según los primeros reportes, en la casa donde se produjo el siniestro se almacenaban varios galones de gasolina, los cuales habrían detonado y provocado el incendio. Vecinos grabaron imágenes del fuego mientras pedían ayuda a los bomberos para sofocar las llamas.

La víctima más afectada es una adolescente de 17 años, en estado de gestación, quien sufrió quemaduras en el 80% del cuerpo. Fue trasladada de emergencia al Hospital Japonés de Santa Cruz, donde ingresó en estado crítico.

La doctora Neisy Surriabre, jefa de Emergencias del hospital, informó que la paciente llegó con lesiones que comprometían el tórax, la espalda y parte de la vía aérea. Ante la gravedad del cuadro, se le practicó una cesárea de urgencia, pero el bebé que gestaba no presentó signos vitales. La joven permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Por otra parte, un bebé de 8 meses resultó con quemaduras de tercer grado y fue trasladado al Hospital de Niños de Santa Cruz, donde continúa internado bajo cuidado médico.

La tragedia también cobró la vida de una niña de 8 años, quien no resistió las heridas provocadas por el siniestro.

La Policía y la Fiscalía de San Ramón iniciaron las investigaciones para establecer las causas de la explosión y determinar posibles responsabilidades.

Mira la programación en Red Uno Play