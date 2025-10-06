Una madre en La Paz descubrió que un adulto contactaba a su hija de 14 años y, con ayuda de la Policía, logró detenerlo.
06/10/2025 17:12
El hecho fue denunciado en la ciudad de La Paz, donde una madre descubrió que su hija de 14 años mantenía conversaciones con un hombre adulto y desconocido a través de redes sociales, quien la incentivaba a salir de su casa.
Ante la preocupación, la mujer se hizo pasar por su hija para continuar el contacto y logró citar al sospechoso, enfrentándolo con apoyo de efectivos policiales.
“He tenido que poner como presa a mi hija para agarrarle a este hombre. Uno revisa el celular porque tiene que controlar. Si no lo hacía, ¿cómo iba a denunciar?”, relató la madre, visiblemente afectada.
Tras el operativo, el hombre fue aprehendido y trasladado a celdas policiales, donde se espera que brinde su declaración informativa.
El caso permanece en investigación y se aguarda un informe oficial sobre la situación legal del sospechoso.
