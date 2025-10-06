TEMAS DE HOY:
En La Paz, una madre se hizo pasar por su hija para atrapar a un hombre que la contactaba por redes

Una madre en La Paz descubrió que un adulto contactaba a su hija de 14 años y, con ayuda de la Policía, logró detenerlo.

Silvia Sanchez

06/10/2025 17:12

Imagen referencial. Captura RR.SS.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

El hecho fue denunciado en la ciudad de La Paz, donde una madre descubrió que su hija de 14 años mantenía conversaciones con un hombre adulto y desconocido a través de redes sociales, quien la incentivaba a salir de su casa.

Ante la preocupación, la mujer se hizo pasar por su hija para continuar el contacto y logró citar al sospechoso, enfrentándolo con apoyo de efectivos policiales.

 

“He tenido que poner como presa a mi hija para agarrarle a este hombre. Uno revisa el celular porque tiene que controlar. Si no lo hacía, ¿cómo iba a denunciar?”, relató la madre, visiblemente afectada.

Tras el operativo, el hombre fue aprehendido y trasladado a celdas policiales, donde se espera que brinde su declaración informativa. 

El caso permanece en investigación y se aguarda un informe oficial sobre la situación legal del sospechoso.

 

